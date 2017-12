Com acesso garantido na Premier League, goleiro marca dois gols contra

Eleito o melhor goleiro da segunda divisão inglesa, David Stockdale não teve um dia muito feliz em jogo contra o Norwich City. O arqueiro viu seu time ser derrotado por 2 a 0, após levar dois gols em que a bola bateu na trave e nas suas costas antes de entrar. Já garantido na primeira divisão, o Brighton tirou o pé do acelerador e o adversário não perdoou. Aos 18 minutos, Alex Pritchard soltou a bomba da entrada da área e a bola explodiu na trave, antes de ir certeira às costas do goleiro. O segundo gol saiu em um lance que parecia replay. Aos 39, Pritchard arriscou de novo e, depois de tabelar com a outra trave, confirmou que aquele não era o dia do camisa 13.

Mesmo com a derrota, o Brighton segue com folga na liderança da Championship com 92 pontos, sete a mais que o Newcastle – também já promovido. Já o Norwich City está no oitavo lugar, com 66 pontos, e não tem mais chances de alcançar os playoffs de acesso.