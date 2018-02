Com atuação apagada, Neymar vira piada no Twitter por bolada em juiz

A atuação apagada do brasileiro Neymar na derrota de sua equipe, o PSG, por 3 a 1 diante do Real Madrid, de CR7, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, rapidamente gerou milhares de comentários no Twitter após o apito final.

Torcedores aproveitaram para fazer piadinhas com o atacante brasileiro, cujo nome foi parar na lista de assuntos mais comentados na rede social. Já Cristiano Ronaldo também apareceu nos trending topics, mas por outro motivo: chegou aos 101 gols com o Real Madrid, apenas na Liga dos Campeões, com os dois gols anotados na partida desta quarta-feira.

Entre os que falaram do brasileiro, muitos criticaram Neymar por ter dado um chute em direção ao gol adversário que pegou em cheio na cabeça do juiz. "A única coisa boa que o Neymar fez no segundo tempo foi dar uma bolada no juiz", comentou um internauta. "No dia a dia, o Neymar é a vida e eu sou o juiz", ironizou outro tuiteiro.

Outros publicaram uma imagem de uma luta de boxe, com o boxeador em pé tendo a face de CR7 e o nocauteado, o rosto de Neymar. Vários também chamaram o brasileiro de "pipoqueiro".

Muitos também lembraram que é injusto "cornetar" Neymar pela derrota. "A galera vai babar o ovo dele na Copa", garantiu um.

Confira algumas das reações:

Eu cada vez que o Neymar pegava a bola e não conseguia criar nenhuma jogada kkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/JCJygZhXTK — Lari (@garcezzzz) 14 de fevereiro de 2018

O juiz sou eu O Neymar é o bts E a bola são os tiros que eles me dão pic.twitter.com/8dUIWmOC3E — falta 3️⃣ dias pro aniversário do meu nenem (@btsfudeuminvida) 14 de fevereiro de 2018