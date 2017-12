Com belas defesas e gol de pênalti, Wilson é o Fera da 32ª rodada

O goleiro Wilson fechou o gol contra o Avaí e não contente com sua atuação debaixo da trave, ainda marcou de pênalti na vitória por 4 a 0 do Coritiba. Depois dessa atuação de gala, não deu para os concorrentes e o arqueiro venceu a enquete do Fera da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro com 52% do total de 1.243 votos. Com 21%, o atacante do Corinthians Romero ficou em segundo, seguido por Everton, do Grêmio (20%) e Mendoza, do Bahia (7%).

Quem foi o #Fera da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 6 de novembro de 2017

Natural de Santo André, região do ABC paulista, o arqueiro foi revelado pelo Flamengo, passou pelos modestos Olaria e Portuguesa-RJ, mas só conseguiu destaque quando chegou ao Figueirense. Na equipe catarinense, disputou seis temporadas e caiu nas graças da torcida. Pelo alvinegro, foi campeão estadual em 2008. De Florianópolis seguiu para Salvador, onde defendeu o Vitória por dois anos e também foi campeão, em 2013.

Wilson passou a defender o Coritiba em 2015, time pelo qual já disputou 134 jogos. Hoje, aos 33 anos, o goleiro é ídolo e um dos jogadores mais importantes do elenco comandado pelo técnico Marcelo de Oliveira. Além de ajudar a equipe com belas defesas, ele já marcou dois gols pelo clube, o primeiro de cabeça e o último no jogo contra o Avaí.