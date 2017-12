Com benefícios para torcedores, Juventus acerta patrocínio com a Uber

O Juventus da Mooca é, sem dúvidas, o clube mais charmoso de São Paulo. Por causa disso, ele atrai torcedores dos maiores times da cidade, que se juntam para apoiar o "Moleque Travesso" na tradicional Rua Javari. Para comemorar os 93 anos, o clube acaba de ganhar um novo patrocinador: a empresa de transportes Uber.

Além de ajudar o Juventus, a parceria será boa para os torcedores. Quem nunca tiver usado a Uber, pode baixar o app, aplicar o código JUVENTUS na aba de "Pagamentos" e aproveitar um desconto de R$ 20 na sua primeira viagem. A cada vez em que isso acontecer, em troca, o Juventus recebe R$ 5.

Com a parceria, o time também ganha créditos para se movimentar usando Uber, onde quer que vá. "Todos os funcionários da Uber em São Paulo estão muito felizes por poder colaborar com o Juventus em uma data tão importante como o seu aniversário de 93 anos. Eu nasci e cresci no Rio, mas aprendi que todo paulistano carrega esse time e o estádio na rua Javari no coração", disse Phillip Klien, diretor da Uber em São Paulo.

"O apoio do Uber para o Juventus mostra que tradição e modernidade podem conviver juntos. Unimos um dos clubes mais tradicionais da cidade, localizado no querido bairro da Mooca, a uma das empresas mais modernas do mundo, responsável por uma verdadeira revolução em termos de mobilidade urbana e já presente no cotidiano das pessoas em várias cidades do planeta", comemorou Adriano Daré, diretor de marketing do Juventus. "Será uma honra muito grande para o Juventus estampar essa marca em nossa camisa. E creio que essa parceria será uma grande vitrine, tanto para o clube, quanto para a empresa".

Além dos benefícios, a Uber estampará sua marca na camisa de jogo do Juventus, que ainda em 2017 disputará a Copa Paulista. A parceria se estende, a princípio, até o final deste ano.