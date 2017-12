Com Blatter na liderança, revista inglesa lista 50 mais odiados do futebol

A revista inglesa 'Four Four Two' criou uma lista com as 50 personalidades mais odiadas do futebol mundial. E o primeiro lugar ficou com o ex-presidente da Fifa, Joseph Blatter, seguido pelo técnico do Manchester United, José Mourinho.

Para considerar Blatter como o mais insuportável do futebol, a revista citou as denúncias de escândalo quando esteve à frente da Fifa. O ex-dirigente jamais admitiu irregularidade, apesar de inúmeras evidências.

O melhor jogador do mundo Cristiano Ronaldo aparece na sexta colocação. A publicação elogia sua dedicação, mas critica seu "narcisismo ridículo". O craque polêmico, Diego Armando Maradona, aparece na 13ª posição. Luis Suárez, com suas mordidas em adversários e um caso de racismo abocanhou a 16ª.

Os únicos brasileiros listados foram o atacante Diego Costa, naturalizado espanhol, na 18ª colocação. E o zagueiro Pepe, naturalizado português, que aparece na 46ª posição.

