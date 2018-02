Com bola entrando no gol vazio, argentino resolve tocar e perde; veja

Bola tocada para o gol, goleiro fora do lance, trajetória certinha, é só esperar entrar e comemorar, certo? Não para o argentino Sérgio Araújo, jogador do AEK, na partida contra o Asteras Tripolis, pela primeira divisão do Campeonato Grego, que escreveu seu nome na história dos gols mais incríveis já perdidos no futebol.

Em vez de simplesmente assistir e deixar a bola, lançada para a área por um companheiro, entrar (ou apenas, no máximo, empurrar para a rede), Araújo resolveu tocar e acabou desviando para o travessão. Na sequência, o goleiro acabou defendendo, enquanto o jogador (que ficou estirado nas redes) e seus colegas de time levavam as mãos para a cabeça, incrédulos.

A lambança, felizmente para Araújo, não teve maiores consequência - o AEK venceu por 1 a 0 e aparece na vice-liderança do campeonato.

Assista: