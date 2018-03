Com Brasil e Argentina, Buffon aponta as seleções favoritas ao título da Copa

O veterano goleiro Gianluigi Buffon elogiou a seleção da Argentina após seu triunfo nesta sexta-feira por 2 a 0 sobre a Itália e aproveitou para dizer que, além da equipe dirigida por Jorge Sampaoli, os favoritos ao título da Copa são: Brasil, Alemanha e Espanha.

"Temos que felicitar a Argentina, já que fizeram um grande jogo. Podia ter terminado empatado em 0 a 0, 1 a 1 ou 2 a 2, mas eles fizeram os gols", comentou o goleiro após o duelo.

"A Argentina tem muito potencial. Conta com grandes jogadores no ataque e jogadores fortes na defesa. São candidatos a ganhar a Copa junto com Brasil, Alemanha e Espanha", opinou.

A seleção italiana do treinador interino Luigi Di Biagio, que não estará na Copa do Mundo pela primeira vez em 60 anos, voltou a tropeçar em sua primeira partida após o duelo contra a Suécia válido pela repescagem que decretou o fim do sonho de Buffon disputar um último Mundial.

"A Itália está em fase de reconstrução depois de ficar de fora da Copa. É um momento histórico muito particular, mas em outra época esse jogo poderia ser uma semifinal ou uma final de um Mundial", destacou Buffon sobre o jogo de hoje./ com informações da EFE