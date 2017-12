Com Bruna, Neymar celebra vitória em balada montada na Arena Corinthians

Logo depois da vitória por 3 a 0 sobre o Paraguai, Neymar comemorou a classificação para a Copa do Mundo de 2017, no camarote Villa Mix, montado na Arena Corinthians, em São Paulo. Pelo Stories de sua conta no Instagram, o craque brasileiro publicou fotos e vídeos ao lado da namorada, Bruna Marquezine, e do cantor Thiaguinho.

Instalado atrás da arquibancada oeste do estádio, o camarote tinha como atrações os shows de Israel Novas e da dupla Jorge & Mateus. O custo do ingresso para este setor era de R$ 650.