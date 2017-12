Com calor de 30ºC, torcida do Fortaleza faz fila na sombra do refletor

Domingo não foi um dia fácil para os torcedores do Fortaleza. Além de amargar a primeira derrota no Estadual, eles ainda tiveram de enfrentar temperaturas na média dos 30ºC no Estádio Domingão, localizado na cidade de Horizonte, na região metropolitana da capital cearense.

Em imagens compartilhadas nas redes sociais, espectadores do jogo aparecem enfileirados, um atrás do outro, para aproveitar uma pequena sombra produzida por um refletor. Enquanto alguns parecem exaustos, outros não se abalaram com o calorão e ainda fizeram graça para as câmeras de televisão. O jogo terminou com o placar de 1 a 0 para o Horizonte. O Fortaleza está em terceiro lugar no campeonato, com sete pontos, mesmo número do líder, Tiradentes.

Veja mais fotos abaixo:

enquanto isso no campeonato cearense pic.twitter.com/KSEFUGWj4I — leonardo thomaz (@revotriI) 29 de janeiro de 2017