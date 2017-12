Com chance de voltar ao Palmeiras, Felipe Melo curte final de semana no Ceará

Ainda com futuro incerto no Palmeiras, Felipe Melo resolveu descansar em grande estilo nos últimos dias. Ao lado da mulher, Roberta Melo, o meio-campista do alviverde passou o último final de semana em Jijoca de Jericoacoara, no Ceará.

Além das publicações nas redes sociais do casal, Felipe Melo também posou para uma foto com alguns fãs na praia, nesta segunda-feira, 28.

Antes desligado em definitivo do elenco alviverde, o técnico Cuca admitiu que poderá reintegrar o meio-campista caso ele não seja negociado nos próximos dias. Em 31 de julho se encerra a janela de transferência internacionais no mercado europeu, enquanto o prazo para inscrição de jogadores no Campeonato Brasileiro vai até 8 de setembro.

“Acho que o Felipe foi muito mal na questão do áudio dele e já falei isso pessoalmente. Ele reconheceu o erro e se desculpou. Acredito que isso o torna uma pessoa grande. Eu não sou o que ele falou que eu era. Não tenho nada contra ninguém e vamos esperar essa semana, que fecha a janela. Se não aparecer nada para ele, não quero prejudicá-lo e tem ainda uma questão jurídica”, afirmou o treinador, em coletiva após a vitória por 4 a 2 sobre o São Paulo, neste domingo, 27, como citado em matéria do Estado.