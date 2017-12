Com chances de subir à Série A, time paulista oferece marmita a torcedor; entenda

Apesar da boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro, o Oeste, originalmente sediado em Itápolis, mas que agora manda seus jogos em Barueri, não consegue atrair torcedor aos seus jogos, com média de pouco mais de mil pessoas por partida. Por causa disso, a diretoria do clube, graças a um acordo de patrocínio, está oferecendo comida para tentar atrair os fãs.

Segundo o Facebook do clube, quem comparecer ao jogo entre Oeste e Guarani, neste sábado, ganha um quilo de alimento (meio quilo de arroz e meio quilo de feijão) "congelado e pronto para consumo".

Além disso, o preço é bem atraente: R$ 10 para os torcedores do time da casa e R$ 20 para quem deseja apoiar o Guarani.