Com dancinha de Mina, Barcelona vence supercopa da Catalunha; veja

O Barcelona venceu nesta quarta-feira, 7, a Supercopa da Catalunha, contra o tradicional rival Espanyol. As duas equipes entraram com times alternativos e o jogo terminou empatado em 0 a 0. A disputa ficou para os pênaltis, onde o colombiano Yerry Mina, ex-Palmeiras, se destacou na vitória por 4 a 2 do Barcelona.

+ Veja imagens do velório do jogador Davide Astori, ex-capitão da Fiorentina

+ Ex-jogador do Arsenal foi expulso por causa do seu sobrenome

+ Balbuena defende Romero e desabafa nas redes: 'Queremos tratamento igual'

Mina foi contratado junto ao Palmeiras em janeiro por 11,8 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões) e firmou contrato de cinco temporadas e meia com o clube catalão. O time espanhol também divulgou a multa rescisória do seu novo reforço, que será de 100 milhões de euros (R$ 385,5 milhões)

Em sua cobrança, o zagueiro marcou e fez sua clássica comemoração da dancinha. Veja: