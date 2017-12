Com desenhos, jogadores do Bayern ironizam arbitragem do jogo contra o Real

A vitória do Real Madrid sobre o Bayern de Munique por 4 a 2 na terça, 18, que eliminou o time alemão da Liga dos Campeões, segue levantando polêmicas por causa da arbitragem de Viktor Kassai.

Frank Ribéry e Vidal, do Bayern, postaram em suas contas no Instagram imagens ironizando as decisões de Kassai. Ribery foi direto ao ponto: "Um ano de trabalho duro. Obrigado, juiz", ironizou. O meia ainda desenhou uma linha de impedimento torta, mostrando a posição irregular de Cristiano Ronaldo em dois gols do Real.

Vidal foi na mesma linha e ainda desenhou um boneco com a cor vermelha, representando um jogador a mais do Bayern à frente de CR7. Veja: