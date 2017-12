Palco das maiores estrelas do futebol mundial, como Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo e Griezmann, o Campeonato Espanhol acaba de ficar ainda mais legal. Isso porque a Panini lançou, na última semana, o álbum oficial "Liga Santander 2016-17", referente à atual edição da "Liga das Estrelas".

Com 32 páginas e mais de 260 cromos colecionáveis, o álbum retrata todas as 20 equipes que disputam o torneio, com destaques especiais para os supertimes Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona, retratando os principais atletas em cenas de jogo, time posado, além de imagem do estádio. Outro destaque da publicação é a seção Top Stars, uma seleção dos 36 melhores jogadores sul-americanos que figuram entre os grandes protagonistas do Espanhol, como os brasileiros Pato, Ganso, Diego Alves e Mariano.

Nas bancas de jornal de todo o Brasil desde o último dia 13, o livro ilustrado custa R$ 6,90 e cada envelope com cinco cromos sai por R$ 1,25.