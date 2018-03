Com direito a dancinha de Messi, Barcelona vence e internet vai à loucura

Não está fácil parar Lionel Messi. O Campeonato Espanhol é prova disso. Neste domingo, no Camp Nou, a vítima foi o Athletic Bilbao. O domínio catalão foi tão grande que o camisa 10 teve tempo até de comemorar seu gol com uma dancinha um tanto tímida, mas com estilo.

O Barcelona chegou a 36 jogos sem derrota no Campeonato Espanhol, contando as últimas rodadas da competição da temporada passada. Neste ano essa foi a 23ª vitória em 29 jogos e veio com gols de Paco Alcácer e, claro, Messi. O craque chegou a 25 gols no Campeonato Espanhol. É o artilheiro absoluto da competição, com quatro de vantagem sobre seu companheiro Luis Suárez.

Com o resultado, o Barça mantém a sua folga na liderança do campeonato. Tem 75 pontos, contra 64 do segundo colocado, o Atlético de Madri - que ainda joga neste domingo contra o Villarreal. Na próxima rodada do Espanhol, que acontece no outro sábado, dia 31, já que o próximo fim de semana está reservado para jogos das seleções, o Barcelona visita o Sevilla.

Os internautas, é claro, foram a loucura:

o Messi é fantástico em tudo, menos na dança. Gente como a gente em coisas normais — Mika (@SmaProb) March 18, 2018

Desculpa mas n é a primeira vez q o Messi dança em comemoração e eu posso provar pic.twitter.com/0ElMbpYfU8 — gus7avinho™ TOTS UNITS FEM FORÇA (@mwsutozil10) March 18, 2018

Rachei com Messi tentando imitar o Mina na dança — Pita Souza (@pita_souza10) March 18, 2018

Q dança foi essa do Messi — LizzaCRF⚫ (@Flantica2) March 18, 2018

Messi fez (ou tentou fazer) a dança do Mina. Imaginem se o Armero jogasse no Barcelona... — Kunimund Krönke Junior (@kunimund) March 18, 2018