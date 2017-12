Jogador adultera documento e se torna o 1° estrangeiro em time do Equador

O lateral-direito Rinson López, do El Nacional, foi suspenso por seis meses pela Federação Equatoriana de Futebol por adulterar o seu registro de jogador profissional. No documento, o atleta trocou sua nacionalidade.

Colombiano, Rinson declarou que era equatoriano. A situação ficou ainda mais complicada quando o jogador usou essas informações para fazer parte do elenco do El Nacional, clube que tem como filosofia não contratar jogadores estrangeiros.

O jogador chegou a disputar 30 partidas nesta temporada e marca um gol. Sendo assim, agora ele é considerado o primeiro estrangeiro a jogar com a camisa do clube.

Em entrevista à rádio equatoriana Única, Rinson reconheceu o erro: "Quero pedir desculpas a todo o Equador e ao El Nacional, porque aos 17 anos cheguei ao Equador para trabalhar. Conheci pessoas que queriam me ajudar, mas me ajudaram pelo caminho errado, tiraram esse documento. Agora percebo que poderia me naturalizar calmamente", disse.

Além de admitir, ele também conta que não pensa em desistir da carreira profissional: "Graças a Deus, a sanção está apenas aqui no Equador. Eu não tenho nenhuma proposta de lugar nenhum, vou continuar treinando sozinho, esperando por uma oportunidade", finalizou.