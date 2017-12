Com dois gols no clássico de BH, Fred é eleito o Fera da 11ª rodada

Fundamentais nos clássicos regionais do último final de semana, Jean e Fred protagonizaram um fato inédito na nossa campanha até então: ambos receberam 35% dos votos dos nossos seguidores do Twitter.

Como não temos acesso ao número total de votos que cada um recebeu (e também não fechamos contrato com um empresa de auditoria), iremos seguir com a decisão mostrada na rede social. Sendo assim, Fred é o Fera da 11ª rodada do Brasileirão.

O camisa 9 do Atlético-MG fez os dois últimos gols na vitória por 3 a 1 sobre o Cruzeiro, grande rival local do alvinegro. Além disso, Fred seguiu se tornou mais um exemplo da Lei do Ex, já que marcou contra o clube pelo qual jogou entre 2004 e 2005.

Antes mesmo de jogar no time celeste, Fred foi revelado pelo América-MG, em 2003. Depois do Cruzeiro, ele se transferiu para o Lyon, da França, onde permaneceu até março de 2009. Na sequência, retornou ao futebol brasileiro através do Fluminense. Frederico ficou no Rio de Janeiro até o meio da temporada de 2016, quando acertou a volta a Belo Horizonte pelo único clube da cidade que ainda não havia defendido.

Em sua carreira, Fred soma dois Campeonatos Brasileiros (2010 e 2012), três Franceses (2005/06, 06/07 e 07/08), uma Copa da França (2007/08), um Campeonato Carioca (2012) e um Campeonato Mineiro (2017).

As boas atuações nos clubes o levaram à seleção brasileira. Com a camisa amarela, foi campeão da Copa América (2007) e da Copa das Confederações (2013).

Quem foi o #Fera da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 4 de julho de 2017

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.