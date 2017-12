Com dois milagres nos acréscimos, Sidão é o Fera da 26ª rodada

Dois milagres nos acréscimos, três pontos na tabela e mais de dez dias fora da zona de rebaixamento. Esses são os atributos que fizeram Sidão, goleiro do São Paulo, ser eleito o Fera da 26ª rodada do Brasileirão.

O camisa 12 tricolor recebeu 44% dos votos na enquete no Twitter, ficando à frente de Robinho, do Atlético-MG, com 33%, Walter, do Atlético-GO, com 14%, e Brenner, do Botafogo, com 10%.

Quem foi o #Fera da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 3 de outubro de 2017

Já nos acréscimos da partida contra o Sport, Sidão conseguiu duas defesas importantíssimas seguidas. A primeira foi na cabeçada de Thomás, da marca do pênalti, após cruzamento da direita. Logo na sequência, na cobrança do escanteio do mesmo lance, ele conseguiu parar o toque de Henríquez, da pequena área.

No primeiro tempo, ele já havia realizado uma ótima intervenção. No chute de Anselmo, Sidão conseguiu resvalar de leve na bola, a desviando do gol e explodindo no travessão.

Sidão é o terceiro jogador do São Paulo a vencer uma enquete do Fera da rodada, se juntando a Marcos Guilherme, eleito na 17ª, e Hernanes, na 20ª.

Goleiro do Audax vice-campeão paulista em 2016, Sidão ganhou destaque no ano passado, quando defendeu por empréstimo o Botafogo. A missão não era fácil, já que tinha que substituir o ídolo Jefferson, machucado.

Em novembro, antes mesmo do fim do Brasileirão, o São Paulo acertou a contratação dele para 2017. Tido como titular por Rogério Ceni no início, perdeu espaço após apresentações abaixo do esperado. No entanto, após rodízio no gol tricolor, reassumiu o posto.

Apesar de ter chego à elite do futebol brasileiro apenas em 2016, Sidão já é experiente. Aos 34 anos, passou por diversos clubes menores de São Paulo, como Juventus, Taboão da Serra, Rio Claro, Grêmio Prudente e Guaratinguetá.

FERA DA RODADA

