Com estádio interditado, torcida arruma caminhão para subir e ver jogo no RS

Com o estádio Passo D'Areia, o Passão, interditado por falta de laudos, a torcida do São José-RS arrumou um "jeitinho brasileiro" para não perder a partida contra o Metropolitano-SC, válida pela série D do Campeonato Brasileiro. Os torcedores arrumaram um caminhão, que foi estacionado estrategicamente entre o vão entre duas arquibancadas, proporcionando uma visão perfeita do campo.

Em cima do veículo, cerca de dez torcedores uniformizados, com instrumentos musicais, para incentivar o clube, acompanharam a vitória por 4 a 0, não sem reclamações da equipe adversária. O jogo chegou a ser paralisado no início do segundo tempo, com o Metropolitano alegando que os torcedores estariam em uma laje, e portanto não poderiam estar no local.

Segundo o UOL Esporte, o fato motivou até mesmo a ida da polícia ao local, que constatou que os simpatizantes do São José estavam, de fato, fora do estádio.

"A delegada responsável juntamente com o quarto árbitro e a Polícia Militar foram até o local citado e constataram que os torcedores se encontravam em cima de um caminhão na rua", apontou a súmula da partida. Confira o trecho tuitado pelo próprio clube:

O clube ainda aproveitou a situação para dar uma provocada no adversário. "Na falta de argumentos para chorar, @cametropolitano reclama da torcida fora do estádio. É mole", tuitou: