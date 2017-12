Com estádio lotado, Turquia ganha Eurocopa de amputados e emociona o país

A seleção turca de futebol de amputados venceu a Eurocopa nesta segunda-feira após ganhar da Inglaterra por 2 a 1 no estádio Vodafone Park, em Istambul. A Federação Europeia de Futebol de Amputados (EAFF, na sigla em inglês) conta que o futebol de amputados tem crescido, mas ninguém esperava que o estádio de 41.903 lugares ficasse lotado.

Omer Guleryuz abriu a vantagem turca aos 15 minutos e Ray Westbrook igualou para a Inglaterra no último minuto. Quando o jogo parecia caminhar para a prorrogação, o turco Osman Cakmak desempatou o jogo para a Turquia, nos últimos segundos, antes que o árbitro apitasse indicando o fim do segundo tempo.

O capitão da seleção, Osman Cakmak perdeu a perna em uma ação militar contra o terrorismo. Depois do jogo, declarou: "Queria mostrar para o resto da Europa e do Mundo que nós somos capazes". O companheiro de time Baris Telli acrescentou: "Quando eu tinha quatro anos eu perdi minha perna indo buscar uma bola, mas eu nunca desisti do meu sonho de ser jogador".

Segundo a EAFF, há atualmente 20 seleções de futebol para amputados no mundo. Destas 20, 12 participaram da Eurocopa: Bélgica, Inglaterra, França, Geórgia, Grécia, Alemanha, Irlanda, Itália, Polônia, Rússia, Espanha e Turquia. A copa foi sediada no estádio Riva Hasan Dogan, mas a final foi realizada no Vodafone Park, casa do Besiktas.

Após a tentativa de um golpe de estado no ano passado, a Turquia passa por um período político conturbado. A vitória do campeonato lembra ao país a importância da superação e mostra que apesar das dificuldades, o sucesso é alcançável.