São Paulo anuncia estreia no Campeonato Paulista de Futebol de Amputados

O São Paulo anunciou nesta sexta-feira a sua participação no Campeonato Paulista de Futebol de Amputados. O torneio terá início neste sábado na capital do Estado com a participação de sete equipes. Além do tricolor, a competição conta com o Corinthians-Mogi, Santos AEDPG, Ponte Preta, Instituto Só Vida, Bola pra Frente e Audax Peruíbe.

A rodada de abertura do torneio será na quadra society do Parque do Ibirapuera, com entrada franca. O campenato vai até o dia 14 de julho e terá oito etapas em cinco cidades. Além da capital, serão realizados jogos em Mogi das Cruzes, Peruíbe, Campinas e Praia Grande.

A modalidade tem características específicas como a disputa em campo society e cada equipe tem sete jogadores: o goleiro é amputado de um dos braços e os atletas de linha são amputados de uma das pernas.

As partidas são divididas em dois tempos de 25 minutos (com intervalo de 10 minutos) e não há limite para substituições - inclusive, o atleta substituído pode voltar ao jogo. A muleta não pode tocar na bola de forma intencional e o goleiro não pode sair da área. Já o tiro de meta não pode ultrapassar o meio campo e a lateral é cobrada com o pé.

Em 2015, o futebol de amputados ganhou atenção mundial quando a Uefa criou a Federação Europeia de Futebol para Amputados (EAFF), estimulando a modalidade na Europa. No continente, já são mais de 10 seleções nacionais, com torneios de alto rendimento.