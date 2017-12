Com estreia meteórica no São Paulo, M. Guilherme é o Fera da 17ª rodada

Marcos Guilherme teve um começo e tanto pelo São Paulo. Apresentado no Morumbi na última segunda-feira, 24, o atacante estreou no sábado, 29, e marcou nada menos que os dois gols que garantiram a reviravolta do tricolor sobre o Botafogo, por 4 a 3.

Não teria como ele não vencer a enquete do Fera da 17ª rodada. Não deu outra: com 45% dos votos, ele venceu a votação com folga. O atacante deixou para trás Jô, do Corinthians, com 30%; Lenis, do Sport, com 18%; e Marcos Vinícius, do próprio Botafogo, com 7%.

Quem foi o #Fera da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro — esportefera (@esportefera) 1 de agosto de 2017

Hoje com 21 anos, Marcos Guilherme estreou profissionalmente em 2014, pelo Atlético-PR. Em Curitiba, ganhou destaque em elenco que também contava com Marcelo Cirino, Everton, ambos atualmente no Flamengo, e Douglas Coutinho, que segue na Arena da Baixada.

Em janeiro deste ano, ele assinou contrato de empréstimo com o Dínamo Zagreb, da Croácia, até junho de 2018. No entanto, a diretoria do São Paulo conseguiu negociar seu retorno ao futebol brasileiro, em um novo vínculo de empréstimo, que valerá até o final de 2018.

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.