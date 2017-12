Com faixa contra presidente, jogo do PSG termina em confusão na Tunísia

O que era para ser uma festa, terminou em confusão. No amistoso entre os tunisianos do Club Africain com o gigante Paris Saint-Germain, o resultado de 3 a 0 para os franceses ficou em segundo plano. O que se destacou mesmo foram os protestos da torcida presente ao Estádio Olímpico de Radés, na Tunísia. Primeiro, os torcedores africanos estenderam uma gigantesca faixa com os dizeres "Criado pelos pobres, roubado pelos ricos", referindo-se ao futebol e tendo como alvo principalmente Nasser Al-Khelaifi, proprietário do PSG e que investiu muito dinheiro na contratação de jogadores nos últimos anos.

Como se não bastasse isso, logo após o apito final do árbitro, torcedores revoltados arrancaram diversas cadeiras do estádio e começaram a arremessar na direção da polícia, gerando um confronto generalizado.

Confira o vídeo: