Com festa e cobrança, torcida marca presença em treino do Corinthians

O Corinthians encerrou a preparação para o clássico com o Palmeiras realizando um treinamento na Arena Corinthians, palco da partida que será realizada neste sábado, às 17h. O trein contou com a presença de 12 mil torcedores, que cantaram músicas de apoio, mas também de cobrança ao time.

A diretoria decidiu abrir os portões para os torcedores, que antes mesmo do início do treino, já cantavam o hino do clube e os tradicionais gritos das torcidas organizadas. Em uma delas, o aviso de que “se o Corinthians não ganhar, o pau vai quebrar”. O cântico, inclusive, foi um dos entoados no momento que os atletas foram até a torcida agradecer ao apoio.

Os torcedores ficaram no setor Norte, atrás de um dos gol e também ocuparam parte das arquibancadas do Leste Inferior. Em campo, Carille comandou apenas um rachão e não deu pistas do time para o clássico.

Os corintianos presentes na arena saudavam os jogadores durante o treino e comemoravam os gols marcados. Teve até vaia quando um gol foi anulado.

Depois do treino, Carille confirmou a equipe com Cássio, Fagner, Balbuena, Henrique e Maycon; Gabriel, Renê Júnior, Jadson, Rodriguinho, Clayson e Romero. Juninho Capixaba e Júnior Dutra.