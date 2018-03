Com fotos de brasileiros, perfil vaza parte das figurinhas do álbum da Copa

O álbum da Copa do Mundo de 2018 só será lançado na segunda quinzena deste mês de março, pela editora Panini. No entanto, parte do tão aguardado material já foi vazado por um perfil do Twitter.

A conta no Twitter FootieCardsStickers exibiu algumas fotos, mostrando nove dos 18 jogadores da seleção brasileira que estão no álbum. Os que aparecem representado a nossa seleção são o goleiro Alisson, os zagueiros Thiago Silva, Marquinho e Miranda, os laterais Marcelo, Daniel alves e Filipe Luis, além dos meias Paulinho e William.

Why wait until 20th March for these to be released in stores in the UK...!! Have a first look at the World Cup 2018 stickers here! #Panini #WorldCup2018 #FootballCardsAndStickers pic.twitter.com/PQhJmSxNKF — FootieCardsStickers (@FootCardSticker) 1 de março de 2018