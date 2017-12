Com futuro incerto no Barcelona, Neymar supera Messi e Suárez em desafio

O futuro de Neymar no Barcelona passou a ser uma dúvida desde que o Paris Saint-Germain demonstrou interesse em contar com o craque na próxima temporada. Segundo os representantes do jogador, a equipe francesa estaria disposta a pagar os 222 milhões de euros (R$ 813 milhões) para tê-lo no time.

Ainda não é possível cravar com certeza se Neymar fica ou deixa o Barcelona. Mas enquanto seu futuro não é decidido, torcedores continuarão vendo o trio MSN brilhar dentro de campo até mesmo nos treinos da equipe catalã. Em um momento de descontração, Messi, Suárez e Neymar se desafiaram para ver quem acertava a bola na trave. E o brasileiro levou a melhor. Confira no vídeo abaixo.