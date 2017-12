Com gol e assistência, Thiago Neves é o Fera da 8ª rodada do Brasileirão

Para boa parte do público e da imprensa esportiva, o empate em 3 a 3 entre Cruzeiro e Grêmio, no Mineirão, nesta segunda-feira, 19, foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro deste ano. Portanto, era de se esperar que o vencedor da nossa enquete viesse justamente dessa partida.

Com um gol, uma assistência e participação no terceiro gol, Thiago Neves foi eleito o Fera da oitava rodada, com 38% dos votos. Ele deixou para trás Keno, do Palmeiras, que recebeu 28% dos votos, Yago Pikachu, do Vasco, com 18%, e Everton, do Grêmio, com 16%.

Alvo até de vaias da torcida cruzeirense há alguns jogos, o meia vem evoluindo nas últimas partidas e foi fundamental na reação da equipe, que conseguiu arrancar o empate após estar perdendo por 2 a 0.

Natural de Curitiba, Thiago Neves foi revelado pelo Paraná, em 2005, aos 20 anos. Após ser emprestado ao Vegalta Sendai, do Japão, foi contratado pelo Fluminense, em 2007, clube onde assumiu protagonismo e despontou para o futebol.

Vendido ao Hamburgo, em 2008, retornou ao tricolor pela primeira vez em 2009. Ele vestiu a camisa do Flu mais uma vez em 2012, depois de passar por pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, entre 2009 e 2010, e Flamengo, em 2011. Em 2013, foi contratado mais uma vez pelo Al-Hilal, onde ficou até 2015, quando acertou com o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. Finalmente, aos 32 anos, assinou por três temporadas com o Cruzeiro, em janeiro de 2017.

Quem foi o #Fera da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 20 de junho de 2017

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.