Com gol e título, Neymar ganha versão de 'Despacito': 'É o Neymito'

Neymar continua brilhando no futebol europeu. Com o gol marcado contra o Alavés, ajudou o Barcelona a conquistar a Copa do Rei mais uma vez. Por causa disso e também por tudo que já construiu ao longo da carreira, ganhou uma versão de "Despacito", a música mais tocada em todo o mundo no momento pelo FutParódias, canal do Youtube com 635 mil inscritos.

Ele merece, não é mesmo? Quem mais foi capaz de conquistar a Libertadores pelo Santos, além de inúmeros títulos pelo Barcelona e ainda o inédito ouro olímpico pela seleção brasileira?

Sem pressão, Neymar, mas não vejo a hora de comprar minha camisa da seleção brasileira já com a sexta estrela...