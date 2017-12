Com golaço e boa atuação, Rodriguinho é o Fera da 19ª rodada

Não bastassem os recordes no campo, o Corinthians também terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com mais um feito: o time com mais jogadores eleitos como Fera da rodada, com cinco. O último deles foi Rodriguinho, que venceu a eleição da 19ª rodada após uma bela atuação e um gol ainda mais bonito na vitória por 3 a 1 sobre o Sport, no último sábado, 5.

Com 51% dos votos, ele se juntou a Jô, Romero, Cássio e Guilherme Arana, que venceram as eleições nas 4ª, 6ª, 10ª e 13ª rodadas respectivamente.

Rodriguinho deixou para trás Pedro Rocha, do Grêmio, com 20%; Régis, do Bahia, com 15%; e Yago, do Bahia, que teve 14%.

Quem foi o #Fera da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 7 de agosto de 2017

Com uma responsabilidade maior no meio de campo do Corinthians após a lesão de Jadson, Rodriguinho tem impressionado a torcida com suas atuações. O cenário atual, inclusive, é completamente o oposto que enfrentou em 2015, quando teve mais espaço no time. Durante a campanha do último título brasileiro, ele chegou a ser apelidado de "Ruimdriguinho" pela torcida.

No entanto, com o desmanche sofrido no ano seguinte e, principalmente com a efetivação de Fabio Carille, o camisa 26 conseguiu ser mais regular e ser peça imprescindível no meio-campo alvinegro.

O bom rendimento no Corinthians também rendeu duas convocações à seleção brasileira de Tite. A primeira, em janeiro deste ano, foi para o Jogo da Amizade, entre Brasil e Colômbia, que contou apenas com jogadores que atuam no futebol nacional. Em junho, voltou a ser chamado pelo treinador para o amistoso contra a Austrália, em Melbourne.

Rodrigo Eduardo Costa Marinho chegou ao Corinthians em 2013, mas ficou pouco tempo antes de ser emprestado ao Grêmio, em 2014. Na temporada seguinte, foi cedido mais uma vez por empréstimo, ao Al-Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos.

Nascido em Natal, no Rio Grande do Norte, em 1988, Rodriguinho começou no ABC e estreou como profissional em 2007. Em 2010, foi para o Bragantino e, em 2011, ao América-MG, onde chamou a atenção do Corinthians.

Em sua trajetória, Rodriguinho conquistou o Campeonato Potiguar de 2007, com o ABC, além do Brasileiro de 2015 e o Paulista de 2017 pelo Corinthians.

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.