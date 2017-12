Com hat-trick de assistências, Keno é o Fera da 28ª rodada do Brasileirão

Se você não é Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Neymar, fazer três gols em um jogo já é algo complicado. Imagina, então, fazer três assistências em uma mesma partida. E foi justamente que Keno, do Palmeiras, conseguiu na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-GO, no último domingo, 15. E isso foi mais que o suficiente para que ele vencesse a enquete do Fera da 28ª rodada do Brasileirão.

O atacante alviverde venceu a votação desta semana com 46% dos votos, ficando bem à frente dos concorrentes. Cueva, do São Paulo, foi o segundo, com 27%; Diego Alves, do Flamengo, terceiro, com 17%; e Nenê, do Vasco, recebeu 10%.

Os dotes de garçom de Keno começaram ainda no primeiro tempo, no gol de Willian. Depois, deu belo toque elevado para Moisés e, no segundo tempo, ajudou Dudu a marcar o terceiro do Palmeiras.

Um dos destaques do Campeonato Brasileiro do ano passado, jogando pelo Santa Cruz, Keno foi contratado pelo Palmeiras no início deste ano. Com Cuca, ele não conseguiu se firmar como titular e, logo na primeira partida com Alberto Valentim, fez valer a aposta entre os 11.

Antes de chegar à Academia de Futebol, Keno passou Ponte Preta, Paraná, Águia de Marabá e até no Atlas do México. O atacante começou sua carreira como profissional no América de Sergipe.

