Com Lewis Hamilton, Neymar assiste final da NBA na primeira fila

Com o fim dos campeonatos europeus, Neymar está viajando pelo mundo nestas férias. Após passar por Dubai e Japão, o craque brasileiro esteve, neste domingo, em Oakland, na Califórnia, para acompanhar ao Jogo 2 da final da NBA, vencido por 132 a 113 pelo Golden State Warriors sobre o Cleveland Cavaliers.

O camisa 11 do time catalão assistiu à partida da primeira fila da Oracle Arena, ao lado de Lewis Hamilton, piloto da equipe Mercedes de Fórmula 1. O brasileiro mostrou estilo do figurino, com jaqueta de couro, bandana e até óculos escuros. Neymar também cumprimentou Odell Beckham Jr., wide-receiver do New York Giants, da NFL.

With my bro @lewishamilton Uma publicação compartilhada por Nj neymarjr (@neymarjr) em Jun 4, 2017 às 8:15 PDT

Antes de começar o jogo, ele concedeu entrevista à ESPN Brasil. "A gente estava comentando de como era grande a cesta, para a gente fazer cesta. Só subir no ombro que consegue", declarou.

Perguntado se preferia Stephen Curry ou LeBron James, ele não quis escolher, mas afirmou que "Curry é mais habilidoso, LeBron também é habilidoso, infiltra mais". "A gente vem aqui para curtir e ver o que pode acontecer."

Ele também indicou que passará um tempo nos Estados Unidos. "Estou de férias, né? Vim curtir um pouco Los Angeles, a família, os amigos, a namorada está chegando."

Após a partida, o jogador de futebol também publicou outra foto, ao lado de Draymond Green, ala-pivô dos Warriors.

Hey bro ... whatsss uppp ? @money23green Uma publicação compartilhada por Nj neymarjr (@neymarjr) em Jun 5, 2017 às 12:02 PDT

A presença de Neymar não foi ignorada pela NBA. Em um vídeo publicado no perfil oficial da liga no Twitter, é possível ver a reação dele após uma cravada do "King James". "LeBron enterra na transição. Neymar aprova!", colocou na legenda.