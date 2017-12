Com modelo feminino, Corinthians lança nova camisa 3 cinza e laranja

No clássico deste domingo, 10, contra o Santos, na Vila Belmiro, o Corinthians irá estrear sua nova terceira camisa, de tom cinza escuro e detalhes laranja nas laterais e na gola. Segundo a fornecedora do material esportivo, a peça foi inspirada na diversidade da torcida do clube, que une pessoas de diversos povos, etnias e credos.

"Assim como a cidade de São Paulo, desde a sua fundação, o Corinthians abriu as portas para todo tipo de gente, independente de cor, religião, nacionalidade ou classe social. Não há nada que represente melhor o Corinthians do que a pluralidade e diversidade cultural dos seus 30 milhões de torcedores", declarou Barbara Casara, diretora de marca para futebol da Nike do Brasil.

A Nike e o Corinthians foram alvos de críticas no começo do ano por não lançarem o modelo feminino da segunda camisa do clube. À época, a marca alegou que "ao longo dos anos a demanda do público feminino pelas novas camisas do Corinthians é preferencialmente pela camisa principal. Seguindo essa tendência de mercado, a nova segunda camisa não será comercializada no modelo feminino", como citado pelo Estadão.

Com essa decisão, torcedoras do clube protestaram com um abaixo-assinado que seria enviado à ouvidoria do clube. "Nós mulheres estamos constantemente lutando pelo nosso espaço, inclusive no futebol, seja em campo ou nas torcidas nos estádios. Mais do que um tamanho de camisa, esta é uma questão de representatividade num esporte historicamente machista. Nós, torcedoras, estamos cansadas de sermos ignoradas pelos clubes de futebol e suas lojas parceiras", dizia o documento, publicado pelo FERA.

Após a repercussão, a Nike decidiu produzir a camisa preta na versão feminina e a colocou à venda em sua loja oficial online e também na Poderoso Timão localizada no setor oeste da Arena Corinthians. Desta vez, o modelo feminino da camisa 3 já está à venda.

Por enquanto, o uniforme alternativo do Corinthians pode ser adquirido exclusivamente pela internet, nas lojas oficiais do clube e da marca. Os preços são R$ 249,90, para a versão de torcedor, e R$ 399,90, do oficial de jogo. A peça começará a ser vendida no varejo a partir da próxima sexta-feira, 15.