'Com Neymar na cabeça': Real Madrid tem plano de R$ 1,5 bi para trazer brasileiro

Ainda que a equipe enfrente problemas na atual temporada, a diretoria do Real Madrid prefere olhar para o futuro ao invés de uma solução imediata; e o objetivo tem um nome: Neymar. O jornal espanhol Marca estampou em sua capa nesta sexta-feira, 12, que os madridistas têm o brasileiro em mente como o futuro do clube.

Segundo a publicação, representantes do Real Madrid já foram informadas por pessoas próxima do jogador que ele gostaria de atual no Santiago Bernabéu algum dia.

Os diretores admitem que a negociação, especulada em torno de 400 milhões de euros (R$ 1,56 bilhão), seria muito difícil. Além disso, não querem iniciar as conversas sem o aval da diretoria do Paris Saint-Germain.

Em um primeiro momento, Nassr Al-Khelaifi, proprietário do PSG, não estaria disposto a negociar seu mais importante no jogador. Por outro lado, os espanhóis contam com outro grande desejo do time parisiense, Cristiano Ronaldo, "cujo futuro no Real Madrid segue como uma incógnita".

Outros nomes vistos como o futuro do clube, segundo o jornal, são Kylian Mbappé, Harry Kane, Eden Hazard e Timo Werner. Estes, no entanto, não estão "à altura do brasileiro, cuja chegada, acima de tudo, daria outro golpe no Barcelona semelhante ao da contratação de Luís Figo".

Nesta lista, o brasileiro Vinícius Jr. corre por fora, classificado como uma das apostas do clube em jogadores jovens "que algum dia podem chegar a ser essa estrela que concorra como um dos melhores do mundo".