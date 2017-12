Com Neymar, Coutinho e Jesus, jornal inglês faz lista dos 100 melhores do mundo

O jornal inglês The Guardian revelou, nesta sexta-feira, os 100 melhores jogadores do mundo em 2016. O topo da lista fica com o português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, seguido, obviamente, por Lionel Messi, do Barcelona. No entanto, ao contrário da lista da revista France Football e da Fifa, o terceiro lugar não é de Antoine Griezmann, mas de Luis Suárez. O francês do Atlético do Madrid aparece logo em seguida, na quarta colocação. O melhor brasileiro é Neymar, na quinta posição.

Apesar da lista conter "os melhores jogadores do mundo", somente dois não atuam em times europeus: Gabriel Jesus, do Palmeiras e, a partir de janeiro, do Manchester City, na 64ª posição; e Miguel Borja, do Atlético Nacional, como 83º.

Além de Neymar e Gabriel Jesus, os brasileiros lembrados pelo Guardian foram Philippe Coutinho, do Liverpool, como 28º; Marcelo, do Real Madrid, 48º; Thiago Sila, do Paris Saint-Germain, 52º; Casemiro, Real, 53º; Douglas Costas, Bayern de Munique, como 63º; Roberto Firmino, também do Liverpool, como 76º; Daniel Alves, da Juventus, na 78ª posição; e Fernandinho, do Manchester City, como 93º.