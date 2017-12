Com o fim das Eliminatórias, Fifa divulga potes do sorteio dos grupos da Copa

O fim das Eliminatórias com a classificação do Peru permitiu à Fifa divulgar, nesta quinta-feira, 16, os potes do sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Divididas em quatro potes de acordo com o ranking da Fifa, as 32 seleções garantidas no Mundial descobrirão suas chaves no próximo dia 1º de dezembro, em cerimônia no Palácio do Kremlin, em Moscou.

Sendo assim, o pote 1 é formado pelos países mais fortes, Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França, além da anfitriã, a Rússia. No segundo estão Espanha, Peru, Suíça, Inglaterra, Colômbia, México, Uruguai e Croácia.

O terceiro pote é formado por Dinamarca, Islândia, Costa Rica, Suécia, Tunísia, Egito, Senegal e Irã. Por fim, o último pote tem Sérvia, Nigéria, Austrália, Japão, Marrocos, Panamá, Coreia do Sul e Arábia Saudita.

Segundo as regras da Fifa, o sorteio não permitirá que um grupo tenha duas seleções da mesma confederação continental, à exceção dos países da Uefa, que poderá ter no máximo dois países em uma mesma chave.