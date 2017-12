Com pintura do meio da rua, Ronaldo é eleito o Fera da 24ª rodada

Se a campanha do Atlético-GO não é das melhores, pelo menos nesta 24ª rodada o torcedor rubro-negro tem uma coisa para comemorar. Pela pintura do meio da rua contra a Ponte Preta, no último sábado, 16, Ronaldo foi eleito o Fera da rodada, com 34% dos votos dos nossos seguidores no Twitter.

O meio-campista ficou à frente de três cariocas, Everton Ribeiro, do Flamengo, que teve 30% dos votos, Rodrigo Lindoso, do Botafogo, com 20%, e Henrique Dourado, do Fluminense, com 16%.

Quem foi o #Fera da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 19 de setembro de 2017

O golaço de Ronaldo aconteceu no último minuto da vitória por 3 a 1, no Moisés Lucarelli, em Campinas. Com o placar ainda em 2 a 1, o goleiro Aranha correu para área para tentar o empate. O cruzamento, no entanto, foi cortado pela defesa goiana, que armou contra-ataque fulminante.

Depois de receber na intermediária defensiva, Walter abriu para Ronaldo, que, da lateral direita, na altura da linha do meio campo, resolveu chutar para o gol. A bola subiu bastante e pingou dentro da meta vazia da Ponte.

Com 20 anos, Ronaldo foi revelado nas categorias de base do Flamengo, onde trabalhou com Zé Ricardo, antes de ambos chegarem ao time principal. Apesar de gostar do futebol do garoto, o treinador não deu muitas oportunidades a ele no Rio de Janeiro. Em 2017, o meia disputou somente cinco partidas, uma delas justamente contra o Atlético-GO, pela Copa do Brasil.

No começo do mês de setembro, Ronaldo foi cedido por empréstimo ao rubro-negro goiano, onde deve permanecer até o final do Campeonato Brasileiro.

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.