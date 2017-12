Com possível chegada de Jair Ventura, torcida do Santos faz a festa nas redes 

Jair Ventura rejeitou a proposta de renovação de seu contrato com o Botafogo. A notícia animou a torcida do Santos, que espera a chegada do técnico para comandar a equipe na próxima temporada.

O acerto entre o comandante e o Santos deve ser anunciado nos próximos dias. Para que isso se concretize, o clube da Vila Belmiro precisa quitar a multa rescisória estipulada em R$ 760 mil com a equipe carioca, já que o contrato de Jair iria até o final de 2018.

Veja a festa da torcida do Santos:

Jair Ventura no Santos. Entreguem as taças. — Cartoleiros (@cartoleiros) 22 de dezembro de 2017

"Jair ventura novo técnico do Santos" COMO NOS TApic.twitter.com/eMsTDW2xKa — SOMOS SANTISTA! (@SomosSantista) 22 de dezembro de 2017

O Natal está chegando, será que o presente para a nação santista será Jair Ventura + @gabigol? — Nagila Luz (@nagilaluz) 22 de dezembro de 2017

Jair Ventura é do peixão e nois tá como pic.twitter.com/e4BqYQR1zF — É O SANTOS (@SANTlSTASINCERO) 22 de dezembro de 2017

Lembrando: Jair Ventura é o plano A, B e C do presidente Peres. O contrato, a princípio, é de dois anos. TENHA PACIÊNCIA, PELO AMOOORRRR DE DEUS! É o melhor técnico do mercado, não encham a porra do saco com 3/4 partidas. — Falando de Alvinegro (@fdalvinegro) 22 de dezembro de 2017

Finalmente o Santos acertou seu novo treinador: Jair Ventura! Vai com auxiliar e preparador físico. Achei a melhor opção e vai fazer muita falta ao Botafogo! Mesmo com a proposta de renovar até 2020, ele preferiu o Peixe. É um treinador promissor e com ideias novas. — Brenno Beretta (@BrennoBeretta) 22 de dezembro de 2017

Sobre a chegada de Jair Ventura ao @SantosFC a imagem de seu pai traduz o que sinto neste momento, ou seja, a esperança da volta da alegria com toque de modernidade ao mal tratado futebol santista dos últimos anos pic.twitter.com/SWX0qVF8H9 — (@BlogdoVeimar) 22 de dezembro de 2017

Jair Ventura no Santos. Botafogo não foi pra Libertadores mas ele foi. Muito bom treinador, ótima contratação. 2018 é o ano da sua afirmação — Footstats (@Footstats) 22 de dezembro de 2017

Jair Ventura é do Peixão!!!!! — Santista Falando (@santistacitando) 22 de dezembro de 2017

Ao saber que Jair Ventura irá ser técnico do Santos no próximo ano, CONMEBOL informa que o nome do alvinegro praiano já está sendo gravado na plaquinha da taça Libertadores. — Falando de Alvinegro (@fdalvinegro) 22 de dezembro de 2017