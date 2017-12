Com 'profundo pesar', Chape lamenta cantos de fãs do Porto sobre queda de avião

Um fato lamentável registrado na torcida do Porto, de Portugal, não para de repercutir. Durante um jogo de handebol contra o Benfica, a torcida "Super Dragões" cantou uma música dizendo que gostaria que o avião da Chapecoense, que se acidentou no fim de 2016, fosse, na verdade, de seu grande rival. O fato chegou até o clube brasileiro, que emitiu uma nota lamentando a postura dos portugueses, considerando aquilo um "desrespeito à memória dos mortos e do clube" e que tal atitude "não é própria de pessoas de bem".

Confira a nota na íntegra:

A ASSOCIAÇÃO CHAPECOENSE DE FUTEBOL, em relação aos tristes acontecimentos ocorridos nesta semana em Portugal, quando uma parte da torcida do Clube do Porto, em disputa esportiva local, incitou o público presente, fazendo referência desairosa e ofensiva ao acidente do voo da Chapecoense, entoando canto agressivo e de desrespeito à memória dos mortos e do Clube, na lamentável tragédia ocorrida na Colômbia, manifesta-se com profundo pesar sobre tais fatos, que não são próprios de pessoas de bem e do meio esportivo, cujo ambiente deve ser sempre de respeito e solidariedade ao adversário e não de propagação de ódio e cizânias, mormente nos conturbados tempos atuais da humanidade.

No futebol, como em qualquer disputa no campo esportiva, deve se sobrepor o primado da ética e da solidariedade humana, sempre em busca do congraçamento e da felicidade das pessoas e dos povos, aliás, estes os objetivos maiores da vida.

Por fim, a Chapecoense, concita seus Clubes irmãos de Portugal e de todo o mundo para que disseminem o congraçamento, respeito e concórdia nas relações esportivas.

Chapecó, SC, Brasil, 13 de abril de 2017.