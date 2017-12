Com prótese, Follmann posta vídeo de treinamento na arena Condá

Um mês após colocar prótese, Jackson Follmann publicou vídeo fazendo seu primeiro treinamento em campo. Sobrevivente do acidente com a delegacão da Chapecoense, Follmann fez alguns exercícios no gramado da Arena Condá na sexta-feira. O goleiro treinou ao lado do seu companheiro de equipe, o zagueiro Neto, que deve voltar a jogar pelo clube.

Em fase de recuperação, Follmann havia postado há duas semanas imagens em que aparecia caminhando com a prótese na perna direita, já sem a ajuda de muletas. Mesmo que não possa mais jogar futebol, o goleiro já deixou clara sua intenção de seguir ajudando a Chapecoense de alguma maneira.

Em fase mais avançada de recuperação, Alan Ruschel já treinou com bola junto com o fisioterapeuta do clube. A estimativa dos médicos é que o lateral possa voltar a trabalhar junto com os companheiros em maio.

Obrigado meu Deus,isso tudo se resume a GRATIDÃO Uma publicação compartilhada por Jakson Follmann ☝️ (@jaksonfollmann) em Mar 4, 2017 às 4:22 PST