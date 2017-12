Com queda do Audax, Vampeta é alvo de brincadeira nas redes sociais

Com a derrota por 2 a 1 para o Santo André, nesta quarta-feira, o Osasco-Audax, vice-campeão e grande revelação da temporada passada, foi rebaixado para a Série A-2 do Paulistão. No entanto, os torcedores rivais do Corinthians, principalmente os são-paulinos, estão aproveitando o momento para tirar sarro de Vampeta, presidente do clube osasquense.

O principal tema das brincadeiras é sobre a polêmica criada pelo ex-jogador na primeira rodada do estadual. À época, ele determinou que o preço dos ingressos para assistir ao jogo entre Audax e São Paulo, na Arena Barueri, seria de R$ 100 a R$ 140, o que irritou os torcedores do tricolor. Agora, é a vez deles darem o troco no "velho Vamp".

Agora um versinho: Boi, boi, boi Boi da cara preta To pagando R$100,00 pra ver a cara d bunda do #Vampeta! #ChupaVamputa pic.twitter.com/fXthstmJzW — Pam Michelon ♏ (@pamymichelon) 30 de março de 2017

vampeta se fudeu, audax rebaixado e nois ta como pic.twitter.com/EPQTLqczzV — Arthur (@arthurmattheus_) 30 de março de 2017

E agora, velho Vamp? Audax rebaixado e Rogério Ceni tem a vingança em um prato frio para Vampeta. Rsrsrsrs https://t.co/B2JrvcXLEh — Milton Neves (@Miltonneves) 30 de março de 2017

Audax rebaixado. O gestor Vampeta não poderá cobrar R$ 100, nem R$ 20, contra São Paulo e Corinthians em 2018. Realmente ótima a piada, não? https://t.co/mCzp3DOhHh — Mauro Cezar (@MauroCezarESPN) 30 de março de 2017

1° finalmente um jogo sem levar gol no Paulistão 2° Gilberto artilheiro do Paulistão 3° chupa Vampeta! Vai cobrar R$100 na segunda divisão — SAC São Paulo FC (@SaoPauloFCSAC) 30 de março de 2017

E aí Vampeta? Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/ya5SHeynOy — Lugano da massa (@SaoPauloo_Fc) 30 de março de 2017

Vampeta: Rebaixou o Vitória Rebaixou o Brasiliense Rebaixou o Corinthians Rebaixou o Juventus Rebaixou o Audax — Pablo Macedo (@ohumorwrestling) 30 de março de 2017

