Com Ricardo Oliveira em campo, locutor de estádio anuncia 'morte' do atacante

Antes do início do jogo entre Santa Fé e Santos, pela Libertadores, uma situação bastante inusitada chamou atenção. O locutor do estádio El Campín, na Colômbia, se confundiu e anunciou que o minuto de silêncio era para Ricardo Oliveira, atacante do Peixe, que estava em campo.

A situação aparentemente passou despercebida pelos atletas em campo e até mesmo uma marcha fúnebre foi executada. Nas redes sociais, porém, muita gente se divertiu com o equívoco do locutor.

GAFE Ricardo Oliveira recebe 1 minuto de silencio 19-04-2017: https://t.co/5d3jORUvRh via @YouTube — FUTEBOL ARTE NEWS (@chilenoblu) 20 de abril de 2017

A homenagem, na verdade, era para Kaneco, ex-jogador do Santos, que faleceu na última terça-feira, aos 70 anos, vítima de um câncer. O atleta, que atuava como ponta-direita, fez sucesso na equipe da Vila Belmiro na década de 60.

JUIZÃO NO JOGO DO PEIXE METEU UM MINUTO DE SILÊNCIO PELO RICARDO OLIVEIRA — Legado Da Copa (@legado_da_copa_) 20 de abril de 2017