Com risco de não encarar o Real, Neymar posta foto de tratamento

Depois de deixar o jogo contra o Olympique de Marselha chorando por causa de uma lesão, Neymar postou na manhã desta segunda-feira em seu Instagram uma imagem do tornozelo direito imobilizado com faixas e uma tala. "Terminou por hoje", escreveu na imagem, acompanhado de emoticons simbolizando sono e o horário de Paris.

O camisa 10 do Paris Saint-Germain passou a noite em sua casa após ter ficado algumas horas no American Hospital of Paris realizando exames na noite deste domingo. Já se descartou uma fratura, mas o atacante ainda vai passar por mais exames na tarde desta segunda-feira que devem ajudar a determinar com mais precisão o tipo de lesão e tempo de recuperação do jogador.

A lesão aconteceu nos minutos finais da vitória do PSG sobre o Olympique de Marselha por 3 a 0. Neymar aparentemente torceu o tornozelo ao pisar em falso em um lance no meio-campo. O susto foi grande, o craque ficou caído no gramado cercado por companheiros, chorou enquanto recebia atendimento médico e saiu de maca.

Ao descartar fratura, o técnico Unai Emery se disse otimista mesmo a oito dias de decisão na Liga dos Campeões. “Se eu tivesse que me pronunciar sobre o jogo do Real esta noite, eu diria que Neymar pode estar presente. Os primeiros exames no vestiário dizem ser uma entorse. Outros exames serão feitas para termos mais precisão. Nós estamos otimistas”, afirmou o espanhol em entrevista coletiva.