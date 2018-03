Com Tite, websérie conta história de crianças que sonham em jogar futebol

Com três episódios, a websérie 'É Mais Jogo' mostra a superação de um grupo de crianças no esporte. A história ainda conta com a participação de Tite, técnico da seleção brasileira.

A série de vídeos conta a história de crianças que não eram escolhidas para jogar, mas, de maneira inusitada, acabam sendo selecionadas pelo auxiliar “olheiro” do técnico, até então desconhecido. Depois de formado, o grupo descobre que haverá um jogo contra um time que sempre vence todos os campeonatos. Espantadas e apreensivas, as crianças têm a grande surpresa revelada: serão treinadas pelo campeão Tite, que passará ensinamentos, do futebol e da vida, e que vai ajudá-las a ultrapassar os seus limites e acreditar em si mesmos.

"Um dos nossos objetivos é dar às pessoas a inspiração para que superem seus limites, com nossa tecnologia, produtos e serviços como aliados, indo além. Com essa Web série, queremos reforçar a mensagem que, se as pessoas acreditarem, um mundo de possibilidades está ao seu alcance", Explica Andréa Mello, Diretora de Marketing Corporativo e de Consumer Electronics da Samsung Brasil.

Veja o vídeo: