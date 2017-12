Com três gols, Everton é o Fera da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Grêmio atropelou a então líder Chapecoense, com uma goleada por 6 a 3, na Arena Condá. E um dos responsáveis por essa chuva de gols foi o atacante Everton, que saiu do banco para substituir Lucas Barrios, que sentiu uma fisgada na perna direita.

Em seu primeiro toque na bola, o garoto de 21 anos já balançou as redes. No minuto seguinte, aconteceu o seu segundo toque na bola e outro gol. Em uma noite inspirada, o atacante ainda teve tempo para marcar mais um. Com a vitória, o Grêmio pulou para a segunda colocação e a Chape caiu para o quinto lugar.

Com o hat-trick, Everton foi escolhido o Fera da rodada com 39% dos votos. Os outros três concorrentes foram Luís Fabiano (Vasco), Clayton (Corinthians) e Lucas Pratto (São Paulo).

Everton começou sua carreira nas categorias de base do Fortaleza. Em 2012, o Grêmio o contratou por empréstimo junto ao time cearense. Após bom desempenho nas categorias de base do tricolor gaúcho, o atacante foi contratado em definitivo. Sua entreia pelo Grêmio foi em 2014, na primeira rodada do Gauchão.

O Grêmio tem o melhor ataque da competição, com 15 gols e volta a campo contra o Bahia, na próxima segunda-feira, em Porto Alegre.

Quem foi o #Fera da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 9 de junho de 2017

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.