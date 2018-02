Com trilha de novela, Denílson tira cavanhaque ao vivo e internet não perdoa

O destaque do programa Jogo Aberto, da Band, não foi o futebol nesta sexta-feira. O que ganhou o publicou foi o cavanhaque descolorido de Denílson.

O ex-jogador deixo um barbeiro retirar o cavanhaque que vinha ostentando. Para chamar ainda mais atenção, a produção do programa usou a música Love by grace, trilha sonora da nova Laços de Família, exibida pela Rede Globo em 2000, para deixar a cena dramática. A melodia foi utilizada pela personagem Camila Lacerda ao raspar os cabelos por conta de um tratamento contra o câncer.

Os colegas de equipe chegaram a brincar com Denílson: "Acho que ele vai chorar", disse Ronaldo Giovanelli. Já a apresentadora Renata Fan surpreendeu-se com o tempo: "Gente, mas é rapidinho, hein", disse.

Nas redes sociais, Denílson divulgou uma foto mostrando o seu novo visual e escreveu: "Caiu meu cavanhaque loiro, ele só volta em dezembro agora. Mais valeu demais a brincadeira."

E os internautas, é claro, não perdoaram. Veja a repercussão:

No "Papo de Mídia": retirado ao vivo no debate SP + BH do "Jogo Aberto", cavanhaque de Denílson é ausência certa (rs) no bate-papo "Aqui é Trabalho & Muita Resenha", que ele e Muricy farão em Curitiba no mês que vem https://t.co/lyk60VWOqp pic.twitter.com/tP8jq4MnoZ — Edu Cesar (Papo de Bola) (@papodebola) 16 de fevereiro de 2018