Com trio MSN, Barcelona deseja feliz Natal aos torcedores em vídeo

O Barcelona divulgou nesta semana o vídeo promocional de Natal. Participaram da gravação as principais estrelas do time, como Messi, Suárez, Iniesta, Neymar e Rakitic, que se divertiram durante os erros na filmagem.

Com o trio MSN já curtindo férias, o Barça jogou sua última do ano nesta quarta-feira. Com três gols de Arda Truan, os catalães fizeram 7 a 0 sobre o Hércules, no Camp Nou, e se classificaram à fase 16 avos de final da Copa do Rei. O próximo compromisso do clube é apenas dia 8 de janeiro, contra o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol.