Com trocadilho, empresa mostra que 'Palmeiras tem Mondial'

A principal brincadeira que os torcedores rivais fazem com os palmeirenses atualmente é a suposta falta de um título mundial na sala de troféus do clube. Em resposta, os alviverdes defendem com unhas e dentes que a Copa Rio de 1951 seria o tão almejado campeonato de nível internacional conquistado pelo time.

Ainda assim, o clube conta outra coisa parecida com um mundial em seu estádio. No terceiro andar do Allianz Parque, a fabricante de eletrodomésticos Mondial estampa na porta do seu camarote o trocadilho "Palmeiras tem Mondial". A brincadeira foi feita por Giovanni Marins Cardoso, palmeirense fanático e um dos executivos da empresa, que possui o espaço desde a inauguração da arena, em 2014.

Apesar de praticamente não ter publicidade pela Mondial, o camarote tem as cores do clube e recebe alguns convidados da empresa.

De acordo com a assessoria de imprensa na empresa, em contato com o UOL Esporte, Giovanni fez referência a justamente o uso da marca em algumas brincadeiras nas redes sociais, que também trocam o mundial palmeirense pela Mondial.

Agora sim é fato, acharam o "Mondial" na sala de troféus do Palmeiras! pic.twitter.com/dXTMlLXkmc — Emerson Correa♠ (@Emerson40927052) 13 de abril de 2017

