Com uniforme vetado, clube joga com camiseta branca e números marcados a caneta

O Cacereño teve que improvisar na sua última partida pela terceira divisão do Campeonato Espanhol. Proibido de utilizar os uniformes que levou, o clube vestiu camisetas brancas básicas com o nome e a numeração dos jogadores escritos com caneta permanente preta. A customização, contudo, não funcionou muito bem: dificultando a identificação dos atletas.

No Twitter, o time afirmou que o juiz González Umbert não permitiu a utilização dos dois uniformes oficiais levados para a partida. De acordo com o site espanhol Sport, a decisão foi tomada pela arbitragem porque ambas as opções apresentadas pelo Cacereño tinham as cores verde e preta, as mesmas das roupas utilizadas pelo clube adversário, o Jerez.

O Cacereño venceu fora de casa por 3 a 1. Ele está em primeiro lugar no grupo 14 do torneio.

Veja imagens da partida abaixo: