Com venda no estádio, Allianz Parque lança kit Porcottone

A partir desta terça-feira, 1º, o Allianz Parque começa a vender o Porcottone, um kit feito em parceria com a Bauducco, que conta com um chocottone de 500g e um porco de pelúcia verde.

Este pacote é comercializado na loja dentro do estádio, acessível pelo portão A, e também em dois quiosques, nos shoppings Bourbon e West Plaza. O preço do combo é de R$ 59,99.

+ Spotify prepara playlist especial para Corinthians x Palmeiras

+ Corinthians retoma do São Paulo liderança na média de público no País em 2017

+ Siga o Fera no Twitter!

Há ainda um outro kit que, além do panettone e do boneco, também traz um código usado para ativar um jogo por meio de realidade aumentada. Este pacote, no entanto, foi feito em quantidade limitada e não está disponível no varejo.