Com vitória sobre a Suíça, Holanda é campeã do mundo de futebol na neve

Com o ex-jogador Frank de Boer, capitão holandês na Copa de 1998 e ex-técnico da Inter de Milão, a Holanda goleou a Suíça por 7 a 2 e levantou a taça de campeã mundial de futebol na neve.

A competição, chamada de IceSnowFootball, foi disputada na cidade suíça de Arosa, em meio a montanhas cobertas de neve e a uma altitude de 1.700 m acima do nivel do mar, e reuniu vários ex-jogadores.

Entre eles um brasleiro: Cacau, que é naturalizado alemão e disputou a Copa da África do Sul, em 2010, e jogou no time das estrelas mundiais. Outros ex-atletas que estiveram na competição foram o suíço Stéphane Chapuisat, que jogou a Copa dos Estados Unidos, em 1994, os alemães Guido Buchwald e Thomaas Bertold, que ganharam a Copa de 1990 e o espanhol Gaizka Mendieta, que disputou o Mundial da Coreia e do Sul e do Japão, em 2002.

Foi a oitava edição do torneio, que recebeu até mesmo uma menção da Fifa no Twitter oficial da entidade - com a ressalva de que a Copa do Mundo "não é oficial".